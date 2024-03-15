В Челябинской области на 15 часов проголосовали около 430 тыс. жителей

В Челябинской области на 15 часов пятницы, 15 марта, проголосовали около 430 тыс. жителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«На 15.00 явка составила 18,39%. Свой голос на выборах президента РФ отдал 429 тыс. 721 человек», — сообщил председатель регионального избиркома Евгений Голицын.
В Челябинской области утром 15 марта открылись более 2 тыс. избирательных участков, которые будут работать с 8.00 до 20.00. На 1 января 2024 года численность избирателей составляет 2,58 млн.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и действующий президент Владимир Путин, он самовыдвиженец.