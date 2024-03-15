В Челябинской области на 15 часов проголосовали около 430 тыс. жителей

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и действующий президент Владимир Путин, он самовыдвиженец.