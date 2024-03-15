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Самарский космонавт принял участие в выборе президента с МКС

Космонавт из Самары проголосовал на выборах России с МКС.
Источник: ГК "Роскосмос"

Выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта. Самарцы находят избирательные участки, даже находясь на международной космической станции.

По информации ГК «Роскосмос», российский экипаж принял участие в выборах президента РФ с МКС. Среди участников 70-й длительной экспедиции — самарец Олег Кононенко. Также участие в голосовании приняли Николай Чуб и Александр Гребенкин. Для реализации своего избирательного права космонавты определили доверенное лицо на Земле, им стал глава округа Королёв Игорь Трифонов.

Глава города вышел на связь с космонавтами по защищенному каналу с предприятия РКК «Энергия».

космос