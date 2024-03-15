Самарский космонавт принял участие в выборе президента с МКС

По информации ГК «Роскосмос», российский экипаж принял участие в выборах президента РФ с МКС. Среди участников 70-й длительной экспедиции — самарец Олег Кононенко. Также участие в голосовании приняли Николай Чуб и Александр Гребенкин. Для реализации своего избирательного права космонавты определили доверенное лицо на Земле, им стал глава округа Королёв Игорь Трифонов.