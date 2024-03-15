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Аксенов вручил паспорта юным крымчанам

Кроме того, он наградил жителей республики.
Источник: пресс-служба главы Крыма

В пятницу, 15 марта, глава Крыма Сергей Аксенов вручил паспорта юным жителям республики. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Аксенов выступил на торжественном собрании, посвященном десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Это мероприятие прошло в Госсовете. Аксенов подчеркнул, что события тех дней жители помнят до мелочей.

— Главным условием нашего общего успеха стало то, что мы не искали выгоды. Мы возвращались домой, — подчеркнул он.

Глава Крыма отметил, что жители не сравнивали уровни жизни, а также не спрашивали, что на полуострове будут ремонтировать и благоустраивать. Он добавил, что в Крыму не выдвигали никаких условий, касающихся воссоединения.

— Это было внутреннее состояние, состояние души и сердца. Все понимали, что воссоединение Крыма с Россией — это поистине историческое событие, — подчеркнул глава республики.

Аксенов вручил награды крымчанам, а юным жителям республики — российские паспорта.

— События минувшего десятилетия нас сплотили и объединили. Впереди у нас — новые свершения и новые победы! — заключил глава Крыма.

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