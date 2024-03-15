Токаев обрисовал образ будущего Казахстана

Токаев заявил, что образ будущего нашей страны многогранен, и каждый его может воспринимать по-своему.
«Но его основные контуры можно очертить в виде триады: “Справедливый Казахстан — Ответственный гражданин — Прогрессивная нация”. Эти три элемента тесно взаимосвязаны и взаимообусловлен. Наша страна продолжит неуклонно следовать намеченным стратегическим курсом. Мы построим справедливое государство с сильными демократическими институтами и развитой правовой системой, обеспечивающей торжество закона и порядка — фундаментального принципа нашей политики», — сказал президент.
Он отметил, что нужно создать общество равных возможностей для всех и каждого, в котором ответственные граждане усердным трудом вносят свой весомый вклад в развитие страны.
«Мы будем оберегать мир и согласие в стране, твердо следуя принципу “единство в многообразии”. Продолжим выполнять свою почетную миссию сближения различных религий и конфессий, налаживания диалога по самым актуальным проблемам современности. Мы будем строить открытую, развитую экономику, обеспечивающую рост благосостояния наших граждан, привлекательную для предпринимателей, инвесторов и талантов со всего мира», — дополнил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что мы всем обществом продолжим борьбу против коррупции.
«Никто вместо нас самих не создаст лучшее будущее для нас и наших потомков. Справедливость — как принцип, ответственность — как основа, прогресс — как цель. Следуя этим установкам, наша нация непременно расширит горизонты развития, а каждый ответственный гражданин своим честным трудом добьется заслуженного успеха», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
В Атырау стартовал третий Национальный курултай. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укреплять единство народа.