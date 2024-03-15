Токаев обрисовал образ будущего Казахстана

«Мы будем оберегать мир и согласие в стране, твердо следуя принципу “единство в многообразии”. Продолжим выполнять свою почетную миссию сближения различных религий и конфессий, налаживания диалога по самым актуальным проблемам современности. Мы будем строить открытую, развитую экономику, обеспечивающую рост благосостояния наших граждан, привлекательную для предпринимателей, инвесторов и талантов со всего мира», — дополнил Касым-Жомарт Токаев.