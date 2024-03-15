Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в России к 15:06 мск первого дня голосования составила 13,57%, данные приводит сайт ЦИК.
На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. Общая явка превысила 67%.
Избирательные участки работают по всей стране. Первые из них открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 пятницы заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.
Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.
Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.