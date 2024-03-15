Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой

«По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурант на одном из избирательных участков в Азовском районе вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней», — говорится в релизе.
Жителя Азовского района задержали по уголовной статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.