Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который на одном из избирательных участков в Азовском районе залил зеленой жидкостью урну для бюллетеней, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.