Наблюдатели из Казахстана посетили участки в ряде городов и областей РФ — ЦИК

«Сегодня с утра я и мои коллеги из Казахстана, всего 58 человек, из состава различных международных миссий, уже посетили избирательные участки не только в Москве, но и в целом ряде, всего 16 регионов РФ. Это Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Волгоградская область, Курганская, Ленинградская, город Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Челябинская, Самарская, Астрахань, Екатеринбургская область», — сказал Абдиров.