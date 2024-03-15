Наблюдатели из Казахстана посетили участки в ряде городов и областей РФ — ЦИК

АЛМАТЫ, 15 мар — Sputnik. Наблюдатели из Казахстана на выборах президента РФ посетили в пятницу избирательные участки в ряде российских регионов России, заявил председатель казахстанской Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.
По его словам, Казахстан внимательно изучает международный опыт организации и проведения выборов, особенно интересны многоплановые подходы российских коллег, включая многодневное, досрочное и дистанционное электронное голосование.
«Сегодня с утра я и мои коллеги из Казахстана, всего 58 человек, из состава различных международных миссий, уже посетили избирательные участки не только в Москве, но и в целом ряде, всего 16 регионов РФ. Это Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Волгоградская область, Курганская, Ленинградская, город Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Челябинская, Самарская, Астрахань, Екатеринбургская область», — сказал Абдиров.
Сегодня в России началось голосование на выборах президента. Россияне по всему миру смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в течение трех дней.
В голосовании принимают участие все регионы России, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Воскресенье, 17 марта, станет главным днем голосования.
Президента России выберут согласно Конституции РФ, федеральным законам «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года и «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года. Организовывают президентские выборы в России Центральная избирательная комиссия (ЦИК), избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные (районные, городские и другие) и участковые избиркомы.