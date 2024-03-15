Более 290 тыс. электронных бюллетеней выдали избирателям Подмосковья

«290 322 выдано бюллетеней — 34%. 267 529 принято бюллетеней — 31%», — сообщается на сайте.
Ранее пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщала, что более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Всего же принять участие в выборах президента РФ могут более 6 млн жителей региона, обладающих избирательным правом.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.