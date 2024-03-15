Более 290 тыс. электронных бюллетеней выдали избирателям Подмосковья

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщала, что более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Всего же принять участие в выборах президента РФ могут более 6 млн жителей региона, обладающих избирательным правом.