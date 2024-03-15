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В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и фейковой информации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Источник: © РИА Новости

«Мы детально отслеживаем все, что сейчас происходит, связанное с попытками влияния на избирательный процесс», — сказал Мирошник.

«Есть налеты дронов, обстрелы территорий, попытки в информационном поле создавать фейковые ресурсы, на которых распространяется провокационная информация о закрытии участков», — добавил он.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.