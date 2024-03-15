В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах

«Мы детально отслеживаем все, что сейчас происходит, связанное с попытками влияния на избирательный процесс», — сказал Мирошник.
«Есть налеты дронов, обстрелы территорий, попытки в информационном поле создавать фейковые ресурсы, на которых распространяется провокационная информация о закрытии участков», — добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.