Порядка 2,3 млн человек проголосовали в Москве на президентских выборах — МГИК

Порядка 2,3 миллиона российских граждан приняли участие в выборах президента РФ в Москве за семь часов с начала голосования. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.