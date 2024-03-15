Порядка 2,3 млн человек проголосовали в Москве на президентских выборах — МГИК

«На 15:00 <…> электронно проголосовали 1 859 609 человек, с помощью бумажного бюллетеня — 390 955 избирателей», — поделилась она.
Жители столицы, которые отдадут свой голос в электронном формате на выборах главы государства, смогут потратить баллы на покупки в аптеках Москвы. Восемь аптечных сетей приготовили для участников гарантированный приз.
Как уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, порядка 80% москвичей отдали предпочтение дистанционному способу голосования на выборах.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.