Рэпер Тимати впервые проголосовал на выборах президента России

«Да, сегодня впервые, я все установил, все подготовил», — сказал Юнусов, отметив, что его удивила высокая степень защиты.
Он подчеркнул, что принял решение о голосовании из-за гражданской позиции. «Когда был помоложе, меньше об этом думал. Сейчас, когда появилась семья, дела, по-другому быть и не может», — добавил он.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.