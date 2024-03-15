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Рэпер Тимати впервые проголосовал на выборах президента России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

«Да, сегодня впервые, я все установил, все подготовил», — сказал Юнусов, отметив, что его удивила высокая степень защиты.

Он подчеркнул, что принял решение о голосовании из-за гражданской позиции. «Когда был помоложе, меньше об этом думал. Сейчас, когда появилась семья, дела, по-другому быть и не может», — добавил он.

Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.