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Появились данные по явке омичей на выборы президента к 18:00 15 марта

В избирательной комиссии Омской области озвучили данные по явке на выборах президента в регионе к 18 часам в пятницу, 15 марта 2024 года. В соответствии с информацией облизбиркома, к этому времени в регионе проголосовало более человек, что составляет 34,09%.
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 18.00 часов явка составила 34,09%. В районах Омской области проголосовали 42,68% избирателей, в Омске — 28,65%. Из городских округов максимум явки в Ленинском округе — 30,71%. В четырех районах Омской области проголосовали более половины избирателей: в Крутинском (58,38%), Колосовском (52,86%), Оконешниковском (56,58%), Нововаршавском (52,64%), Знаменском (51,02%)», — заявили в избирательной комиссии Омской области.

Напомним, что выборы президента в России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. По данным региональной избирательной комиссии, в Омской области образовано 1 685 постоянных избирательных участков, а также 36 временных. Добавим, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.