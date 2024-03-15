Появились данные по явке омичей на выборы президента к 18:00 15 марта

В избирательной комиссии Омской области озвучили данные по явке на выборах президента в регионе к 18 часам в пятницу, 15 марта 2024 года. В соответствии с информацией облизбиркома, к этому времени в регионе проголосовало более человек, что составляет 34,09%.