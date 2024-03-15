Появились данные по явке омичей на выборы президента к 18:00 15 марта

«По состоянию на 18.00 часов явка составила 34,09%. В районах Омской области проголосовали 42,68% избирателей, в Омске — 28,65%. Из городских округов максимум явки в Ленинском округе — 30,71%. В четырех районах Омской области проголосовали более половины избирателей: в Крутинском (58,38%), Колосовском (52,86%), Оконешниковском (56,58%), Нововаршавском (52,64%), Знаменском (51,02%)», — заявили в избирательной комиссии Омской области.
Напомним, что выборы президента в России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. По данным региональной избирательной комиссии, в Омской области образовано 1 685 постоянных избирательных участков, а также 36 временных. Добавим, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.