Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны

«Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории, — сказал Володин в видеообращении, — 10 лет Крым и Севастополь — вновь в составе Российской Федерации. За это время мы вместе прошли большой путь. Необходимо делать все, чтобы наша страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей. Вместе мы обязательно преодолеем любые вызовы».