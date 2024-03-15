Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны

«Сегодня наш общий праздник — 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом, воссоединился некогда разделенный народ. У нас с вами одна история, одна вера, одна культура, одна Родина — Россия!», — говорится в поздравительном сообщении.
По словам Володина, на референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. И это решение определило будущее, открыло новые возможности для развития.
«Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории, — сказал Володин в видеообращении, — 10 лет Крым и Севастополь — вновь в составе Российской Федерации. За это время мы вместе прошли большой путь. Необходимо делать все, чтобы наша страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей. Вместе мы обязательно преодолеем любые вызовы».
Председатель Госдумы пожелал крымчанам сплоченности, любви к Родине.
«В вере в Россию — наша сила! С праздником!», заключил он.