В Воронежской области явка на голосовании за президента РФ составила 22,5%

Голосование продолжается. Участки — всего их по области 1707, из которых 707 — в городе — будут работать до 20.00. Также УИКи будут открыты завтра, 16 марта, и послезавтра, 17 марта. В этом году воронежцы, заблаговременно подавшие соответствующие заявления, могут проголосовать дистанционно через портал «Госуслуги». Это можно сделать до 20.00 воскресенья.
Граждане, которые заявления на участие в ДЭГ не принимали, но по объективным причинам не могут физически дойти до обычных УИКов, могут обратиться в избирательные комиссии и согласовать голосование на дому. Заявки от граждан принимаются до 14.00 17 марта.