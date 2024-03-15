В Воронежской области явка на голосовании за президента РФ составила 22,5%

Голосование продолжается. Участки — всего их по области 1707, из которых 707 — в городе — будут работать до 20.00. Также УИКи будут открыты завтра, 16 марта, и послезавтра, 17 марта. В этом году воронежцы, заблаговременно подавшие соответствующие заявления, могут проголосовать дистанционно через портал «Госуслуги». Это можно сделать до 20.00 воскресенья.