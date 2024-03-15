Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги

Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области.
«Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями — ред.). Это не безобидно», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Кроме того, она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. Также глава ЦИК отметила, что испортившие бюллетени не знали об ответственности.
«А нам сказали, что за это ничего не будет, что это мелкое хулиганство», — процитировала она.
«Так вот я хочу сказать, послушайте внимательно, это 141 статья УК РФ — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии. До пяти лет», — добавила Памфилова.