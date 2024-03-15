Сергеенко: в Беларуси создан основательный фундамент для дальнейшего развития страны

«Наша встреча проходит в знаковом для страны месте — Музее истории Великой Отечественной войны. У вас есть уникальная возможность соприкоснуться с героическим прошлым, увидеть эти яркие страницы. Это особенно важно в нынешний год — 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, — сказал Игорь Сергеенко. — Сегодня знаменателен день еще и тем, что 15 марта 1994 года была принята Конституция — Основной закон нашей страны, по которому мы с вами живем. На основании Конституции формируется вся законодательная база. Беларусь состоялась как суверенное независимое государство. Создан основательный фундамент социально-экономического и общественно-политического развития, дальнейшая судьба которого в ваших руках, в руках тех поколений, которые сегодня вступают в самостоятельную жизнь».
В торжественной обстановке глава Администрации Президента Беларуси вручил ребятам их первый взрослый документ — паспорт. «Сегодня вы получили паспорт гражданина Республики Беларусь — первый свой серьезный документ во взрослую жизнь, которая будет уже несколько отличаться от детства. Это не только права, но и обязанности, ответственность гражданина, — отметил он. — Ответственность — это уважение традиций своей страны, знание своего исторического прошлого, уважение наших символов и каждодневный труд на благо нашей родины».
«Я знаю, что в этом зале сегодня собрались лидеры в своих ученических коллективах, отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний. То есть на данном этапе вы проявляете свои лучшие человеческие качества и способности, — подчеркнул Игорь Сергеенко. — Здорово, что многие из вас сегодня пришли с родителями. Любовь к родине начинается с любви к родителям, своей малой родине. Поэтому, получая сегодня паспорт, вы получаете ответственность не только перед страной и своими учителями, но и перед родителями. Я уверен, что свои первые шаги в жизни вы уже на данном этапе делаете правильно, станете достойными гражданами нашей страны и в дальнейшем вашими успехами не только в учебе, но и в труде будут гордиться ваши родные и близкие. Желаю вам успехов в учебе. Так держать, уверенно двигаться дальше и добиваться всего того, чего вы хотите в своей жизни, выбрать правильно свой жизненный путь и свою профессию».
Патриотическая инициатива (всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!») была предложена БРСМ в 2004 году. За эти годы она приобрела широкую популярность среди молодежи и по праву считается одной из важных традиций нашей страны. Торжественное вручение национальных паспортов подросткам подчеркивает их переход во взрослую жизнь, позволяет осознать ответственность перед страной и ее законами.
Государственный праздник День Конституции Республики Беларусь ежегодно отмечается 15 марта. Основной закон определяет основы государственной власти и общественной жизни, гарантирует основные права и свободы граждан, определяет основы демократического социального правового государства, а также является важным фактором для формирования гражданской идентичности и национальной самобытности белорусов.