Сергеенко: в Беларуси создан основательный фундамент для дальнейшего развития страны

«Я знаю, что в этом зале сегодня собрались лидеры в своих ученических коллективах, отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний. То есть на данном этапе вы проявляете свои лучшие человеческие качества и способности, — подчеркнул Игорь Сергеенко. — Здорово, что многие из вас сегодня пришли с родителями. Любовь к родине начинается с любви к родителям, своей малой родине. Поэтому, получая сегодня паспорт, вы получаете ответственность не только перед страной и своими учителями, но и перед родителями. Я уверен, что свои первые шаги в жизни вы уже на данном этапе делаете правильно, станете достойными гражданами нашей страны и в дальнейшем вашими успехами не только в учебе, но и в труде будут гордиться ваши родные и близкие. Желаю вам успехов в учебе. Так держать, уверенно двигаться дальше и добиваться всего того, чего вы хотите в своей жизни, выбрать правильно свой жизненный путь и свою профессию».