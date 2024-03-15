Более 274 тысяч человек проголосовали на выборах в Ленобласти к 15:00 15 марта

15 марта в России стартовали выборы президента. Многие люди шли голосовать с самого утра. И явка оказалась внушительная. По данным Леноблизбиркома на 15:00 15 марта, на избирательные участки пришло более 274,5 тысяч жителей Ленобласти.
— По состоянию на 15:00 15 марта на избирательные участки 47-го региона пришли и проголосовали на выборах президента России 19,16 процента избирателей Ленобласти, — говорится в сообщении избирательной комиссии региона.
В пресс-службе отметили, что среди тех, кто сегодня пришел отдать свой голос, оказалась самая пожилая жительница Волховского района. 101-летняя Антонина Сорокина, несмотря на свой почтенный возраст, лично пришла в избирательный участок в деревне Иссад.
Всего же в Ленобласти насчитывается более 1,4 млн избирателей. Из них 38 тысяч впервые будут участвовать в выборах.