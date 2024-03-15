Правительству следует увеличить уровень газификации населенных пунктов — Президент РК

— Мощный импульс развитию экономики придаст строительство и реконструкция дорожной сети страны. Предстоит охватить работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог. В результате существенно улучшится транспортная доступность населенных пунктов, вырастет деловая активность и социальная мобильность людей.
Глава государства отметил, что Правительству следует значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1700 километров сетей.
— Это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тысяч граждан. При реализации этих инфраструктурных инициатив надо в полной мере задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий.
Президент также добавил, что для обеспечения поступательного экономического роста важно использовать все наши конкурентные преимущества.
— Предстоит предпринять решительные шаги, чтобы превратить Казахстан в один из ключевых транзитных хабов Евразии. Недавно мы запустили транспортно-логистический центр в городе Сиане. Этот перспективный казахстанско-китайский проект был реализован в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь». И буквально на этой неделе в Азербайджан из города Сианя прибыл первый контейнерный поезд. Новый логистический центр позволит существенно увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут.