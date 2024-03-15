Правительству следует увеличить уровень газификации населенных пунктов — Президент РК

— Предстоит предпринять решительные шаги, чтобы превратить Казахстан в один из ключевых транзитных хабов Евразии. Недавно мы запустили транспортно-логистический центр в городе Сиане. Этот перспективный казахстанско-китайский проект был реализован в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь». И буквально на этой неделе в Азербайджан из города Сианя прибыл первый контейнерный поезд. Новый логистический центр позволит существенно увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут.