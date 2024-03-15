Лукашенко: президенту придется считаться с решением ВНС

«И президенту, какой бы там ни был президент, придется считаться с теми решениями, которые будут вынесены на Всебелорусском народном собрании. Моя сейчас задача — не допустить конфликта этого. В истории было всегда так — конфликтовали. А нам нельзя допустить этого», — цитирует Лукашенко БелТА.