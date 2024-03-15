Лукашенко: президенту придется считаться с решением ВНС

Он отметил, что Всебелорусское народное собрание является серьезным народным контролем над процессами, происходящими в республике.
«И президенту, какой бы там ни был президент, придется считаться с теми решениями, которые будут вынесены на Всебелорусском народном собрании. Моя сейчас задача — не допустить конфликта этого. В истории было всегда так — конфликтовали. А нам нельзя допустить этого», — цитирует Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер выразил уверенность, что с помощью образованных и продвинутых людей получится все сделать, ведь Беларусь нужно удержать.
По его словам, ВНС должно аккуратно найти свое место в общественном устройстве Беларуси.
«Это мы с вами должны сделать. Поэтому будем говорить об этом на очередном Всебелорусском народном собрании», — сказал Лукашенко.
Он попросил не отходить от процесса опытных людей, поскольку то, что было построено, нужно передать молодежи в наследство.
Статус конституционного органа.
ВНС проходили неоднократно и ранее, тем не менее у Собрания не было статуса конституционного органа — он был закреплен в новой редакции Конституции в 2022 году. В таком качестве Всебелорусское народное собрание еще не созывали.
Как сообщалось, первое заседание конституционного ВНС должно пройти не позднее 25 апреля текущего года.
Главой секретариата Собрания стал Валерий Мицкевич. Известно, что численность делегатов ВНС не превысит 1,2 тысячи. Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания стартовало 12 марта.
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