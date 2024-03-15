Белоруссии в 2020 году помог Бог, заявил Лукашенко

«Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы (оппозиция — ред.) сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России — под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий президент с автоматом, там, с ребенком… Никто. Бог — он нас просто защитил», — приводит слова Лукашенко пресс-служба.
По его словам, нынешняя ситуация еще опаснее и сложнее. «Опаснее тем, что мы ее не видим. Наполовину не видим. И я в том числе, имея больший объем информации. Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг — провалимся. Нас никто не спасет», — отметил белорусский президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021 года КГБ Белоруссии заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.