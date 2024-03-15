Вопиющим мракобесием назвал Токаев случаи «похищения невест»

«В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью», — сказал Токаев в пятницу на Национальном курултае в Атырау.