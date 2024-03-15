Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн

«Всё это будет пресечено, влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет… Наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается», — заявил Булаев. Зампред ЦИК добавил, что проголосовало на данный момент на выборах президента около 27 миллионов человек.