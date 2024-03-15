Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн

Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта.
«Всё это будет пресечено, влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет… Наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается», — заявил Булаев. Зампред ЦИК добавил, что проголосовало на данный момент на выборах президента около 27 миллионов человек.
«Бюллетеней испортили, вот у нас порядка 10 случаев, ну может быть там 100−150 бюллетеней», — отметил Булаев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.