Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах президента РФ 15 марта. Об этом он сообщил в своем телегам-канале.
По его словам, он заранее зарегистрировался на электронное голосование и проголосовал дистанционно.
«Прочитал, что сегодня с утра были проблемы с возможностью проголосовать в электронном виде, потому что портал не выдерживал нагрузку. Но мне повезло: никаких проблем не возникло», — отметил глава региона.
Он добавил, что понимает тех людей, которые предпочитают приходить на участок.
«Это все-таки по-настоящему особый, я бы сказал, праздничный день, и он требует особого ритуала, — написал Глеб Никитин. — Тем более что сейчас — масленичная неделя». «Кто не регистрировался на ДЭГ, сходите на участок! — призвал губернатор. — Это и гражданский долг, и возможность повлиять на будущее».