Глеб Никитин проголосовал на выборах президента РФ

«Это все-таки по-настоящему особый, я бы сказал, праздничный день, и он требует особого ритуала, — написал Глеб Никитин. — Тем более что сейчас — масленичная неделя». «Кто не регистрировался на ДЭГ, сходите на участок! — призвал губернатор. — Это и гражданский долг, и возможность повлиять на будущее».