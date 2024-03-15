Головченко: физлица смогут ввозить товары из Литвы

«Тот, кто не может обойтись без литовской шоколадки… Он не пострадает».
Глава правительства также отметил, что как таковой ввоз товаров из Литвы не запрещается. Продукцию нельзя будет везти именно через белорусско-литовский участок границы, но можно через Латвию или Польшу.
Утраченная реальность
Головченко обратил внимание: литовская сторона уже заявила, что Беларусь вводит санкции в отношении собственного народа.
«Это говорит в первую очередь о том, как это ни прискорбно, что люди вообще не понимают, о чем они говорят. Мы это, к сожалению, все чаще наблюдаем в высказываниях западных политиков».
По его мнению, у политиков Запада, в том числе из соседних стран, «реальность восприятия событий утрачена».
Что запретили
По решению белорусского правительства из Литвы будет нельзя ввозить: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, а также одежду и прочие изделия, бывшие в употреблении. Касается это и б/у запчастей для транспортных средств.
Премьер-министр пояснил, что речь идет о двух постановлениях правительства. Одно из них касается непосредственно продукции, которая происходит из Литвы — это в основном продовольствие. Ранее Беларусь импортировала из соседней страны таких товаров примерно на 5−6 миллионов долларов в год, что является небольшим объемом.
«Я уверен, это (первое постановление — Sputnik) никак не скажется на экономике, на потребительском рынке».
По мнению премьера, важнее второе постановление. Оно ограничивает поставки из Литвы промышленных партий товаров. В прошлом году объем этого импорта составил около 150 миллионов долларов (60 тысяч тонн).
Что изменится
Головченко подчеркнул, что Минск не совершал первым недружественные шаги. Именно по решению Вильнюса на границе Литвы и Беларуси вместо шести пунктов пропуска сейчас работают только два.
«Все сузилось в два таких бутылочных горлышка».
Это влияет и на тех, кто едет в личных целях, и на коммерческих перевозчиков, поскольку выросли очереди фур.
Сейчас, после ответных мер, как полагает премьер, нагрузка на эти два пункта снизится, и там будет легче пересекать границу с теми товарами, которые действительно нужны Беларуси. При этом Головченко не уточнил, что это за товары.
«Косвенно пострадает литовский бизнес. Не секрет, что многие литовские логистические, распределительные центры специализировались на аккумулировании больших товарных партий».
Глава правительства еще раз подчеркнул, что Минск ввел именно ответные меры. Пока что они будут действовать до октября 2024 года. При этом он не исключил, что их могут не продлить, а Беларусь открыта к диалогу.