Крайизбирком: в Прикамье первоначальная явка на выборах президента составила 18,2%

«Выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссию не поступало», — рассказали в избирательной комиссии региона.
Источник «ФедералПресс» в крайизбирикоме подтвердил, что пока не было ни одной жалобы на ход голосования, даже от сервисного робота Promobot, которому отказали из-за отсутствия человеческого паспорта.
«Жалобу он не подал. С пониманием воспринял», — отметил наш источник.
В избирательной комиссии утверждают, что ход голосования «спокойный, конструктивный и законный».
Напомним, в Пермском крае, как и во всей России, 15 марта начались выборы президента. Избирательные участки открылись с 8:00 и будут работать до 20:00 в течение трех дней, с 15 до 17 марта.
В регионе работают все избирательные участки: 1748 постоянных и 38 временных. Пермяков ждут порядка 400 участков.
На избирательных участках в Пермском крае находятся десять международных наблюдателей. Они приехали их Австрии, Болгарии, Кении и других стран.