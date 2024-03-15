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Крайизбирком: в Прикамье первоначальная явка на выборах президента составила 18,2%

ПЕРМЬ, 15 марта, ФедералПресс. В Пермском крае по состоянию на 15:00 первого дня голосования на выборах президента средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 18,2%, или 357 520 избирателей Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

«Выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссию не поступало», — рассказали в избирательной комиссии региона.

Источник «ФедералПресс» в крайизбирикоме подтвердил, что пока не было ни одной жалобы на ход голосования, даже от сервисного робота Promobot, которому отказали из-за отсутствия человеческого паспорта.

«Жалобу он не подал. С пониманием воспринял», — отметил наш источник.

В избирательной комиссии утверждают, что ход голосования «спокойный, конструктивный и законный».

Напомним, в Пермском крае, как и во всей России, 15 марта начались выборы президента. Избирательные участки открылись с 8:00 и будут работать до 20:00 в течение трех дней, с 15 до 17 марта.

В регионе работают все избирательные участки: 1748 постоянных и 38 временных. Пермяков ждут порядка 400 участков.

На избирательных участках в Пермском крае находятся десять международных наблюдателей. Они приехали их Австрии, Болгарии, Кении и других стран.