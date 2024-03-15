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В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Урну для голосования залила зеленой жидкостью женщина на участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома Крыма.
Источник: © РИА Новости

«Женщина сегодня днем залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел днем во время голосования на участке № 339 в Симферополе, ведется проверка.

Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области.

Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.