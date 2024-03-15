В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью

«Женщина сегодня днем залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью», — сообщили в пресс-службе.
Инцидент произошел днем во время голосования на участке № 339 в Симферополе, ведется проверка.
Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области.
Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.