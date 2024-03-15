Нетаньяху одобрил планы военной операции в Рафахе и отверг текущее предложение ХАМАС

Вместе с тем Нетаньяху отверг текущее предложение по соглашению с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в Газе израильских заложников, назвав его необоснованным. Израиль намерен продолжить переговорный процесс, направив делегацию в Доху. Это произойдет «после того, как кабинет безопасности обсудит позицию Израиля», добавили в канцелярии.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.
22 ноября 2023 года движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили его еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным властей еврейского государства, удалось освободить 110 человек, похищенных ХАМАС 7 октября.