Нетаньяху одобрил планы военной операции в Рафахе и отверг текущее предложение ХАМАС

22 ноября 2023 года движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили его еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным властей еврейского государства, удалось освободить 110 человек, похищенных ХАМАС 7 октября.