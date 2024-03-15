Явка избирателей на выборах в Иркутской области достигла 19,41 процента

Во время прямого включения из региона в ЦИК РФ Дмитриев уточнил, что только недавно в Иркутской области закрылись избирательные участки и в настоящий момент ведется подсчет, сколько жителей региона приняло участие в голосовании на выборах президента РФ в пятницу.
«На 15 часов — 19,41%… Хорошая явка в настоящий момент. У нас работает 1872 участковые избирательные комиссии, из них 26 в местах временного пребывания. В их составах 14 985 членов участковых избирательных комиссий», — сказал Дмитриев.
По его словам, организацией процесса выборов также занимается 45 территориальных избирательных комиссий, в списки наблюдателей включены 5163 человека, а ход голосования освещают 160 журналистов.
«По мобильному избирателю в Иркутской области на этих выборах включено рекордное количество человек — 98 924 избирателя», — отметил председатель регионального избиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.