Явка избирателей на выборах в Иркутской области достигла 19,41 процента

Во время прямого включения из региона в ЦИК РФ Дмитриев уточнил, что только недавно в Иркутской области закрылись избирательные участки и в настоящий момент ведется подсчет, сколько жителей региона приняло участие в голосовании на выборах президента РФ в пятницу.