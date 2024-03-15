Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Явка избирателей в Нижегородской области составляет 16,5%

Таковы данные облизбиркома на 15.00 15 марта.
Источник: Комсомольская правда

Явка избирателей на участках в Нижегородской области составила 16,52% на 15.00 15 марта. Такие данные приводит областная избирательная комиссия.

Наибольшую активность проявили жители Сарова, Лукояновского и Вадского районов. Там явка составила 46,45%, 39,06% и 33,02% соответственно.

Что касается дистанционного электронного голосования, то к середине дня в Нижегородской области онлайн проголосовало 39,05% от общего числа зарегистрированных избирателей. Ранее сообщалось, что заявки на ДЭГ подавали более 288 тысяч жителей Нижегородской области.

Ранее мы рассказывали о семье, которая переехала из Германии в Нижегородскую область. Супруги Кирш вчера получили российские паспорта, а уже сегодня приняли участие в выборах президента РФ.