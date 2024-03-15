Явка избирателей в Нижегородской области составляет 16,5%

Что касается дистанционного электронного голосования, то к середине дня в Нижегородской области онлайн проголосовало 39,05% от общего числа зарегистрированных избирателей. Ранее сообщалось, что заявки на ДЭГ подавали более 288 тысяч жителей Нижегородской области.