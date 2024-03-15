Токаев: На принципы справедливости я ориентируюсь с первых дней президентства

«Ещё одна наша основополагающая ценность — закон и порядок. “Перед законом все равны” — этот принцип для нас непоколебим. Каждый гражданин должен хорошо понимать, что государство никогда не допустит вседозволенности и хаоса. Закон должен неукоснительно соблюдаться всеми и везде, в том числе в социальных сетях. Любые антизаконные, деструктивные действия и намеренные провокации будут жестко пресекаться. Мы будем неизменно следовать принципу: “созидательному плюрализму — полновесное да, разрушительному радикализму — решительное нет”. Порядок в стране начинается с каждого из нас. Недаром говорят, что если хочешь реально изменить мир к лучшему, начни с самого элементарного: создай уют дома, приберись на рабочем месте, в подъезде, во дворе, веди себя подобающим образом в обществе».