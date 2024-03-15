Марину Таубер вызовут в Антикоррупционную прокуратуру

В заявлении АП говорится, что 12 апреля 2023 года Таубер «воспользовалась служебным положением и… совершила вмешательство в рассмотрение дела в Апелляционном суде Кишинева».
По словам прокуроров, Таубер во время проведения заседания суда «используя мегафон, угрожала судейской коллегии блокировкой судебного процесса» в ходе митинга в поддержку Илана Шора, дело которого рассматривалось судом во время манифестации. По этой причине, отметили в АП, судейская коллегия была вынуждена прервать слушание и покинуть зал заседаний.
Таубер будет вызвана в АП для ознакомления с материалами заведенного на нее по данным фактам уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд.