Марину Таубер вызовут в Антикоррупционную прокуратуру

По словам прокуроров, Таубер во время проведения заседания суда «используя мегафон, угрожала судейской коллегии блокировкой судебного процесса» в ходе митинга в поддержку Илана Шора, дело которого рассматривалось судом во время манифестации. По этой причине, отметили в АП, судейская коллегия была вынуждена прервать слушание и покинуть зал заседаний.