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Марину Таубер вызовут в Антикоррупционную прокуратуру

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Депутат Марина Таубер будет вызвана в антикоррупционную прокуратуру после того, как на заседании парламента в четверг правящее большинство проголосовало за снятие с нее неприкосновенности по запросу Антикоррупционной прокуратуры (АП).
Источник: Sputnik.md

В заявлении АП говорится, что 12 апреля 2023 года Таубер «воспользовалась служебным положением и… совершила вмешательство в рассмотрение дела в Апелляционном суде Кишинева».

По словам прокуроров, Таубер во время проведения заседания суда «используя мегафон, угрожала судейской коллегии блокировкой судебного процесса» в ходе митинга в поддержку Илана Шора, дело которого рассматривалось судом во время манифестации. По этой причине, отметили в АП, судейская коллегия была вынуждена прервать слушание и покинуть зал заседаний.

Таубер будет вызвана в АП для ознакомления с материалами заведенного на нее по данным фактам уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд.