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ЦИК Татарстана заявил об отсутствии жалоб во время выборов

На телефон «горячей линии» ЦИК Татарстана сегодня к 15:00 поступило 727 звонков.

«Все обращения носят информационно-справочный характер, жалоб не поступало», — сообщила пресс-служба избиркома.

В ЦИКе подчеркнули, что голосование на выборах президента РФ в республике «проходит в штатном режиме с соблюдением всех требований российского законодательства о выборах».

В регионе было открыто 2722 стационарных и 45 временных избирательных участков. На них работают более 16 тыс. наблюдателей.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. В утвержденном ЦИКом бюллетене всего четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

Явка в Татарстане к 15:00 составила 23,2%.

Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».