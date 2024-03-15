ЦИК Татарстана заявил об отсутствии жалоб во время выборов

«Все обращения носят информационно-справочный характер, жалоб не поступало», — сообщила пресс-служба избиркома.



В ЦИКе подчеркнули, что голосование на выборах президента РФ в республике «проходит в штатном режиме с соблюдением всех требований российского законодательства о выборах».



В регионе было открыто 2722 стационарных и 45 временных избирательных участков. На них работают более 16 тыс. наблюдателей.



Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. В утвержденном ЦИКом бюллетене всего четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.



Явка в Татарстане к 15:00 составила 23,2%.



Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».