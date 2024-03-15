Явка избирателей на выборах в Самарской области достигла 23,6 процента

«Сегодня с самого утра избиратели активно голосуют на участках. На ряде участков образовались и небольшие очереди. Но голосование даже с ними не занимает более пяти минут. По данным регионального фрагмента ГАС Выборы на 15.00, в Самарской области проголосовало 561 866 избирателей, таким образом явка составляет 23,6%», — говорится в сообщении избиркома.