Явка избирателей на выборах в Самарской области достигла 23,6 процента

«Сегодня с самого утра избиратели активно голосуют на участках. На ряде участков образовались и небольшие очереди. Но голосование даже с ними не занимает более пяти минут. По данным регионального фрагмента ГАС Выборы на 15.00, в Самарской области проголосовало 561 866 избирателей, таким образом явка составляет 23,6%», — говорится в сообщении избиркома.
Активнее всего голосуют жители Похвистневского, Исаклинского и Шигонского районов. В Самаре явка составляет 18,7%, в Тольятти — 17,6%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня — 18 марта.