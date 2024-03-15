Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента

В Петербурге в пятницу открылись 1947 избирательных участков во всех районах города. Также работают 47 временных участков, которые расположены в медицинских и социальных учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту «Пулково», в Центре учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России.