Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 20 процентов

«Сегодня в регионе проходит первый день голосования. По состоянию на 15.00 часов (совпадает с мск) свои голоса отдали 20,12% избирателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу на Кубани открылись 2829 избирательных участков, где работают 34 тысячи членов избирательных комиссий.
Всего в Краснодарском крае около 4,4 миллиона избирателей. При этом в рамках технологии «Мобильный избиратель» заявления о голосовании по месту нахождения подали 218,7 тысячи жителей региона, уточняют в пресс-службе.
Для соблюдения избирательного права зарегистрировано более 15 тысяч наблюдателей, в том числе свыше 5,6 тысячи независимых наблюдателей от Общественной палаты РФ и Краснодарского края, добавляют власти.