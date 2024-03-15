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Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 20 процентов

КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае на 15.00 первого дня голосования составила 20,12%, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Источник: © РИА Новости

«Сегодня в регионе проходит первый день голосования. По состоянию на 15.00 часов (совпадает с мск) свои голоса отдали 20,12% избирателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу на Кубани открылись 2829 избирательных участков, где работают 34 тысячи членов избирательных комиссий.

Всего в Краснодарском крае около 4,4 миллиона избирателей. При этом в рамках технологии «Мобильный избиратель» заявления о голосовании по месту нахождения подали 218,7 тысячи жителей региона, уточняют в пресс-службе.

Для соблюдения избирательного права зарегистрировано более 15 тысяч наблюдателей, в том числе свыше 5,6 тысячи независимых наблюдателей от Общественной палаты РФ и Краснодарского края, добавляют власти.