Токаев поручил создать новую жилищную программу для сельчан

«На заседаниях Национального курултая мы задаем новые ориентиры в культурно-гуманитарной и идеологической сфере. Это крайне важно для укрепления национальной идентичности и динамичного развития нашей страны. Но главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан», — отметил Токаев, выступая на курултае.
Поэтому, по словам президента, «нужно всегда искать новые точки роста экономики».
"Нам необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект. С этой целью поручаю правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы.
Прежде всего, предстоит полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей. Это позволит улучшить качество и надежность коммунальных услуг для граждан и бизнеса.
Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы «Отау», которая сейчас пользуется большим спросом.
В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов", — заявил Токаев.
Вместе с тем правительству поручено кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа.
«Внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан, и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье», — подытожил Касым-Жомарт Токаев.
Третье заседание Национального курултая состоялось сегодня в Атырау. В мероприятии принял участие президент РК Касым-Жомарт Токаев.
В ходе выступления от президента прозвучало немало предложений и поручений. Так, Токаев озвучил предложение рассмотреть вопрос обновления герба страны. Высказался он и о вейпах, назвав их «новомодной заразой».
«Мы как прогрессивная нация должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны», — уверен глава государства.
Вместе с тем Токаев высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Он предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.
На курултае глава государства также поручил принять комплексный план для борьбы с лудоманией и предложил строго проверять бюджеты госорганов.
Высказался Токаев и о вредной привычке казахстанцев — потреблении насвая, и потребовал запретить производство насвая в стране.