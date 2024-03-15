Токаев поручил создать новую жилищную программу для сельчан

«На заседаниях Национального курултая мы задаем новые ориентиры в культурно-гуманитарной и идеологической сфере. Это крайне важно для укрепления национальной идентичности и динамичного развития нашей страны. Но главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан», — отметил Токаев, выступая на курултае.