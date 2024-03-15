Лукашенко сказал, что Бог помог и защитил Беларусь в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече, которая была приурочена 30-летию Конституции Беларуси, заявил, что в 2020 году Беларуси помог Бог, пишет БелТА.
Лукашенко подчеркнул:
— Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война.
Глава государства акцентировал внимание на том, что оппоненты в Беларусь «затащили войска НАТО», уточнив:
— Представьте реакцию России — под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы.
Он заметил, что удалось выстоять, сказав, что Беларуси в 2020 году помог Бог.
— Не бегающий президент с автоматом там, с ребенком… Никто. Бог — он нас просто защитил, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, сегодня ситуация еще опаснее, пояснив, что она «опаснее тем, что мы ее не видим».
— Наполовину не видим. И я в том числе, имея больший объем информации. Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду.
Президент обратил внимание на то, что лишний неверный шаг грозит тем, что можно провалиться. Он заявил, что в таком случае Беларусь никто не спасет.
— А сами защититься и себя спасти мы не сможем. Акулы вокруг такие, что не успеем оглянуться — скушают.
Он также заметил, что много завистников, добавив, что по этой причине время выбрало нас. Глава государства призвал держаться вместе по имя спасения Беларуси.
— Еще раз хочу сказать: от меня вы не ждите ни предательства, ни изменения какого-то курса влево-вправо. Вместе с вами определимся по всем вопросам. Я вам это обещаю.