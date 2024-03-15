В Ростовской области не будут аннулировать бюллетени, залитые «зеленкой»

Инцидент с порчей бюллетеней в Азовском районе Ростовской области не повлиял на ход голосования. Бланки, залитые «зеленкой», могут быть учтены. Эту информацию подтвердили в пресс-службе донского Избиркома.
— Урна опечатана. При подсчете голосов 17 марта установят, сколько бюллетеней будут учтены. Процесс голосования не пострадал, — сообщили журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, сегодня, 15 марта, житель Азовского района пришел на избирательный участок и залил бюллетени «зеленой жидкостью». Хулигана сразу же задержали. После этого было возбуждено дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).
Добавим, сегодня на Дону было открыто голосование в рамках выборов президента России. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов до 17 марта.