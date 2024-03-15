В Ростовской области не будут аннулировать бюллетени, залитые «зеленкой»

Напомним, сегодня, 15 марта, житель Азовского района пришел на избирательный участок и залил бюллетени «зеленой жидкостью». Хулигана сразу же задержали. После этого было возбуждено дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).