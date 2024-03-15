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Шавкат Мирзиёев принял нового премьера Казахстана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана сегодня провел встречу с недавно назначенным премьер-министром Казахстана. Речь шла о новом портфеле инвестиционных программ.
Источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев поздравил Олжаса Бектенова с недавним назначением, пожелав ему успехов.

В ходе встречи также обсуждены вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям на высшем уровне.

Стороны подчеркнули необходимость устранения барьеров и согласованности мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота. Этому способствует и деятельность рабочей группы, возглавляемой уполномоченными министрами.

Кроме того, были рассмотрены вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющихся ключевыми направлениями в стратегическом партнерстве двух государств.

Президент Узбекистана считает возможным кардинальное расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, чему должны способствовать и системные контакты на уровне правительств.

Шавкат Мирзиеев