Шавкат Мирзиёев принял нового премьера Казахстана

Шавкат Мирзиёев поздравил Олжаса Бектенова с недавним назначением, пожелав ему успехов.
В ходе встречи также обсуждены вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям на высшем уровне.
Стороны подчеркнули необходимость устранения барьеров и согласованности мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота. Этому способствует и деятельность рабочей группы, возглавляемой уполномоченными министрами.
Кроме того, были рассмотрены вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющихся ключевыми направлениями в стратегическом партнерстве двух государств.
Президент Узбекистана считает возможным кардинальное расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, чему должны способствовать и системные контакты на уровне правительств.