Депутат от Крыма прокомментировал позицию Макрона по статусу полуострова

Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что не может быть прочного мира без возврата Украины к международно признанным границам, включая Крым.
«Думаю, что отвечу за всех крымчан, если скажу — мнение какого-то Макрона по данному поводу никто не спрашивал, в принципе нам оно неважно. Крым всегда был, есть и будет частью Русского мира, частью Российской Федерации», — сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, страны, являющиеся бывшими кровавыми колонистами, к примеру, Франция, не имеют морального права учить крымчан как жить.
«Пускай сначала со своими проблемами внутри Франции разберутся. В последнее время президент Франции ведет себя так вызывающе, поскольку ему нечего терять, он отсиживает последний срок. Складывается такое впечатление, как будто американцы заплатили Макрону за его агрессивные выпады в нашу сторону», — сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».