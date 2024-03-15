Самарчанка выиграла автомобиль в викторине «За родное — за свое»

Трансляция с подведением итогов прошла на телеканале «Губерния» и на сайте «СОВА». 15 марта разыграли 1 легковой автомобиль, 10 поездок в столицу, 20 туров выходного дня по региону и 100 туристических наборов. Победителей определили путем рандомного выбора из числа уникальных номеров. Участники, правильно ответившие на вопросы викторины, могут претендовать на оставшиеся призы. Номер обладателя главного приза викторины — машины «Лада Веста» — определили на 10-й минуте эфира. Победительницей стала Антонина Ивановна.