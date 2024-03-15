В Самарской области наблюдатели пока не зафиксировали нарушений на выборах

Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо было заранее подать заявку и пройти обучение в соответствии с «Золотым стандартом», разработанным Общественной палатой России. Наблюдатели следят на избирательных участках и «на дому», а также при подсчете голосов, формировании протокола и прочих процедурах, тем самым обеспечивая прозрачность избирательного процесса. Кроме того, в Самаре работает Центр общественного наблюдения. Подготовленные видеонаблюдатели в круглосуточном отслеживают ситуацию.