В Самарской области наблюдатели пока не зафиксировали нарушений на выборах

В Самарской области завершается первый день выборов президента России. На текущий момент в регионе не выявили никаких подтвержденных нарушений. Об этом заявил председатель регионального штаба по независимому общественному наблюдению за выборами главы государства Павел Покровский в прямом эфире ЦУР.
— На этот час у нас нет подтвержденных сообщений о нарушениях на избирательных участках. С самого утра мы отмечаем высокую активность избирателей, которые идут голосовать в хорошем настроении и целыми семьями, — отметил Павел Покровский.
На местах находится порядка шести тысяч наблюдателей, из которых пять тысяч — общественные наблюдатели. Они будут активно участвовать в контроле за процессом голосования на избирательных участках региона в течение всех трех дней выборов.
Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо было заранее подать заявку и пройти обучение в соответствии с «Золотым стандартом», разработанным Общественной палатой России. Наблюдатели следят на избирательных участках и «на дому», а также при подсчете голосов, формировании протокола и прочих процедурах, тем самым обеспечивая прозрачность избирательного процесса. Кроме того, в Самаре работает Центр общественного наблюдения. Подготовленные видеонаблюдатели в круглосуточном отслеживают ситуацию.
Напомним, выборы президента России продолжатся до 17 марта. Региональные избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. Помимо этого, в губернии работают 16 временных УИК — в стационарных медицинских учреждениях, на железнодорожном вокзале Самары и в аэропорту «Курумоч».