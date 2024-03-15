В Крыму завели дело из-за залитой зеленкой урны для голосования

Инцидент произошел на участке для голосования № 339 в Симферополе. Глава избиркома Крыма Михаил Малышев ранее уточнил, что женщина залила жидкостью только сам КОИБ (Комплекс обработки избирательных бюллетеней), а бюллетени в нем не пострадали.
«Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ)», — говорится в релизе.
Следователи уточнили, что преступление совершила 31-летняя крымчанка: она пронесла в пакете из-под сока зеленку на избирательный участок на улице Кечкеметская и вылила ее в урну для бюллетеней. Сейчас девушка на допросе.
Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела.
Как объяснял РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.