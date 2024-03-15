Парламент Гагаузии изменил правила проведения выборов главы автономии

В частности, было решено, что выборы депутатов НСГ и главы Гагаузии будут проводиться в первое воскресенье после того, как у политиков завершатся сроки действия мандатов. В автономии появится избирательный ценз как для кандидатов, голосовать за кандидата в председатели автономии смогут те, кто живет в Гагаузии не меньше трех лет. При этом кандидат в местные депутаты должен прожить в автономии хотя бы три года, а кандидат на пост главы Гагаузии — не меньше 10 лет. Все политики обязаны сдать экзамен на знание гагаузского языка и обязаны будут на протяжении своего мандата жить на территории автономии.