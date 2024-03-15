Парламент Гагаузии изменил правила проведения выборов главы автономии

«Закон о внесении изменений и дополнений в Уложение (конституцию — ред.) Гагаузии прошел все этапы, предусмотренные регламентом для финального третьего чтения. Мы будем озвучивать каждую из поправок и затем голосовать», — заявил в начале заседания глава НСГ Дмитрий Константинов.
В частности, было решено, что выборы депутатов НСГ и главы Гагаузии будут проводиться в первое воскресенье после того, как у политиков завершатся сроки действия мандатов. В автономии появится избирательный ценз как для кандидатов, голосовать за кандидата в председатели автономии смогут те, кто живет в Гагаузии не меньше трех лет. При этом кандидат в местные депутаты должен прожить в автономии хотя бы три года, а кандидат на пост главы Гагаузии — не меньше 10 лет. Все политики обязаны сдать экзамен на знание гагаузского языка и обязаны будут на протяжении своего мандата жить на территории автономии.
Закон запрещает распускать парламент в первый год после выборов депутатов и за полгода до истечения срока главы автономии. Решения, принятые при проведении референдумов, будут иметь «высшую юридическую силу на территории Гагаузии».
При этом депутаты отказались создать в Гагаузии собственные суды и трибунал, поскольку это станет посягательством на полномочия Конституционного суда Молдавии.
Проект поправок в уложение Гагаузии будет направлен на подписание действующей главе автономии Евгении Гуцул.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.