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Шольц: ЕС направит доходы от российских активов на закупку оружия для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза (ЕС) намерены использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины. Согласно расчетам, представленным в начале марта Еврокомиссией, ЕС может до 2027 года получить €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных активов. Всего в Европе заморожено около €208 млрд российских активов.
Источник: AP 2023

«Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — сказал господин Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском (цитата по ТАСС). По словам канцлера, 18 марта министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить, как именно будет реализована эта мера.

Евросоюз и G7 начали обсуждать использование замороженных российских активов практически сразу после ввода российских войск на Украину в 2022 году. Изначально Евросоюз планировал использовать средства для восстановления украинской инфраструктуры. Однако в феврале 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль для закупки оружия.

С февраля 2022 года страны G7 заморозили около €300 млрд российских валютных резервов. Около €208 млрд находятся в Евросоюзе, в основном — на счетах бельгийского депозитария Euroclear. По информации Financial Times, первую прибыль от замороженных российских активов — €2−3 млрд — Евросоюз планирует направить Украине уже в июле.

Милена Костерева

санкции