Шольц: ЕС направит доходы от российских активов на закупку оружия для Украины

«Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — сказал господин Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском (цитата по ТАСС). По словам канцлера, 18 марта министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить, как именно будет реализована эта мера.
Евросоюз и G7 начали обсуждать использование замороженных российских активов практически сразу после ввода российских войск на Украину в 2022 году. Изначально Евросоюз планировал использовать средства для восстановления украинской инфраструктуры. Однако в феврале 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль для закупки оружия.
С февраля 2022 года страны G7 заморозили около €300 млрд российских валютных резервов. Около €208 млрд находятся в Евросоюзе, в основном — на счетах бельгийского депозитария Euroclear. По информации Financial Times, первую прибыль от замороженных российских активов — €2−3 млрд — Евросоюз планирует направить Украине уже в июле.
Милена Костерева