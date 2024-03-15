Шольц: ЕС направит доходы от российских активов на закупку оружия для Украины

«Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — сказал господин Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском (цитата по ТАСС). По словам канцлера, 18 марта министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить, как именно будет реализована эта мера.