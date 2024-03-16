Токаев предложил провести IV заседание Национального курултая в 2025 году в Кокшетау

«Проведение подобных мероприятий в регионах имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс. Мы продолжим эту практику. Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана — в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана, и занимает особое место в исторической летописи нашего народа. Поэтому четвертое заседание Национального курултая предлагаю в следующем году провести в Кокшетау», — сказал Токаев в пятницу на Национальном курултае в Атырау.