Молдавская оппозиция заявила о намерении властей сфальсифицировать выборы

«Голосование по почте во время президентских выборов (которое хотят ввести — ред.) в двух странах — США и Канаде. Учтем разницу во времени — на восемь часов позже. Есть все предпосылки для фальсификации. Кроме того, режим, судя по всему, делает ставку на прозападно ориентированную диаспору и заметно игнорирует сограждан в других частях света, например, на Дальнем Востоке в России, в Китае. В этих странах власти почему-то не хотят делать голосование по почте», — добавил Боля.