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Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в России к 20:14 мск первого дня голосования составила 30,96 процента, следует из данных на сайте ЦИК.
Источник: © РИА Новости

На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.

Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.

Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.

Более трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.

Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.