Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ

«Определили самые уязвимые места (России — ред.), те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Зеленский заявил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским «дальнейшие активные действия, изготовление и применение ударных, дальнобойных дронов по российской логистике».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины атак на российские регионы, в пятницу заявил, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы президента России, дестабилизировать ситуацию.
В ходе совещания с постоянными членами совбеза РФ глава государства Владимир Путин сообщил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. По словам Путина, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, но ни на одном направлении противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России «все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены». В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.