Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ

В ходе совещания с постоянными членами совбеза РФ глава государства Владимир Путин сообщил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. По словам Путина, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, но ни на одном направлении противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.