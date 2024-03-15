Министр обороны Литвы подал в отставку

Пресс-служба литовского правительства подтвердила, что сегодня, 15 марта, министр обороны Литвы Анушаускас подал прошение об отставке премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните.
По информации LRT, завтра будет организована встреча министра обороны с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Сообщается, что о встрече попросил сам Анушаускас.
Как следует из неофициальных данных, преемником Арвидаса Анушаускаса может стать председатель комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.